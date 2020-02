Josep Piqué: "Pueden estar en riesgo los principios básicos de la Transición"

"Me preocupa mucho menos la economía que la política». «Y me preocupa porque pueden estar en peligro los principios básicos de la Transición», apostilló sobre los motivos que le inquietan de la actividad política actual». Para quien fuera ministro de hasta tres carteras distintas (Asuntos Exteriores, Industria y Ciencia), «los gobiernos de coalición no son ajenos a nuestra cultura política, aunque sea una novedad a nivel nacional.