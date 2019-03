Josep Bou asegura que Pablo Casado lo fichó después de "tres cervezas" (CAT)

El alcaldable del PP en Barcelona, Josep Bou, ha ofrecido una conferencia confiada y aplaudida en el Círculo Ecuestre, En medio de este clima entusiasta, Bou ha rememorado como lo fichó el presidente del PP, Pablo Casado: "Tomamos una cervecita cada uno y me dijo que el municipalismo estaba muy mal y tenía que hacerse cargo de la alcaldía, yo iba poniendo palos en las ruedas pero él me decía a todo que sí; después de tres cervezas me dijo que tenía tiempo hasta la Navidad [para decidirlo], pero a la semana ya me estaba volviendo a llamar ".