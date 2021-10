José María García duro con Aznar: «Me retiré hace 25 años porque me peleé con un dictador que se llama José María Aznar»

El locutor lamenta el estado del periodismo y afirma que «está desapareciendo a marchas forzadas». «Ha desaparecido el periodismo de investigación y de denuncia». «A mí me inculcaron que una noticia no es noticia si no está contrastada con todas las fuentes posibles. Ahora se ha sustituido por no permitir que la realidad te estropee una noticia», explicó García.