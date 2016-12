José Manuel López, tras su cese en Podemos: "Creí que la diferencia era un valor y no un problema"

El todavía portavoz de la Asamblea de Madrid afirma que no ha recibido explicaciones sobre los motivos que llevaron a la dirección regional a tomar la decisión de su relevo. En su opinión, las formas empleadas para destituirle del cargo constituyen un "tic de la vieja política". Ha rechazado la campaña lanzada por los afines de Pablo Iglesias contra Errejón bajo la etiqueta #ÍñigoAsíNo : "No me parece bien que se señale a un compañero". Relacionada: www.meneame.net/story/podemos-releva-jose-manuel-lopez-como-portavoz-a