José Antonio Marín, gerente de Magrudis: "Si los técnicos no son capaces de dar con el foco, imagínate yo"

El gerente de la empresa causante del brote de listeria desconoce la fecha del último control externo que pasaron las instalaciones: "El día exacto no lo sé. Fue hace unos meses". "No sabemos qué ha pasado. Los técnicos llevan varios días intentando dar con el foco. Si ellos no son capaces de dar con el foco, imagínate yo". La Junta de Andalucía sabía que se habían vendido productos a otros comercios sin etiquetar. "Les di un listado, la trazabilidad, y entendí que con eso bastaba". do: "No he hecho nada fuera de la ley. Cumplo todos los protoc