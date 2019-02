José, el anciano rayacoches de Vigo, sigue campando a sus anchas: seis destrozos en nueve días

El calvario en O Calvario, valga la redundancia. Este fin de semana, José Antonio Vázquez Vázquez, el anciano que rayó más de 1.000 vehículos a lo largo del año pasado en Vigo, ha vuelto a actuar. No hay día que no salga, y no hay día en que no le increpen. La situación con él en el barrio se está volviendo insostenible