Jorge Bustos, el director de opinión de El Mundo viajó en un avión oficial del Gobierno

Por vez primera, se conoce la identidad de los usuarios del Grupo 45, la unidad militar dedicada al traslado de autoridades y dotada con dos Airbus 310 (el Air Force One español) y cinco Falcon 900 (similares a los jets privados). En los últimos tres años, las autoridades españolas han realizado al menos 220 vuelos. Hasta el momento, no se ha aclarado los motivos que llevaron al periodista a tomar un avión privado. Es algo que choca sobre todo por el hecho de que Bustos no es cronista y por tanto no parece justificado que realice un viaje.