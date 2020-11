Johnny Depp ganará 10 millones por una sola escena de 'Animales Fantásticos 3'

Warner Bros. pagará el salario completo de Depp, a pesar de que el intérprete solo había filmado una escena desde que comenzó la producción el pasado mes de septiembre en Londres. Al igual que muchas estrellas de primer nivel, Depp tenía un contrato con cláusula pay-or-play, que requiere que se le compense por completo, ruede el largometraje o no. El contrato de Depp no incluía ninguna cláusula de moralidad, que permite a los estudios no pagar al actor en cuestión si actúa en contra de los valores del estudio.