John McAfee lleva siete meses en una cárcel catalana sin apenas contacto humano [EN]

"Llevo encarcelado en Cataluña casi siete meses. No hablo catalán y muy poco español, así que el contacto humano es limitado. No hay nada con lo que entretenerse -no puedo escapar de la soledad, del vacío, de mí mismo". Así tuitea el creador del antivirus McAfee desde la prisión. "Este ha sido el periodo más difícil de mi vida", afirma.