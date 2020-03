"Antes de que empecemos con esto, tengo varias preguntas que hacer”, advierte John Cleese (Somerset, Reino Unido, 80 años). Acaban de operarle de un pie y atiende al teléfono tumbado en “una bonita casa de Miami”, recuperándose para reprender su gira por teatros, que lleva por título Last Time to See Me Before I Die (La última ocasión de verme antes de que muera).