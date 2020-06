Johann Sebastian Bach no era ni tan siquiera el mejor compositor de su familia (ENG)

No entiendo a Johann Sebastian Bach. Me explicaré. Entiendo que era bueno. Sin ser Mozart, por supuesto, pero definitivamente muchos lo consideran uno de los cinco mejores compositores del siglo XVIII. Aunque eso no es suficiente. Bach debe ser venerado como el Único: el genio musical supremo y universal. Cuando John Eliot Gardiner celebró el milenio interpretando las cantatas completas de Bach, no fue un ciclo o una serie, sino una "peregrinación".