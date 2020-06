Joaquín Carmona: el mejor tuitero del atletismo es un indigente

Joaquín Carmona, una de las cuentas sobre atletismo en castellano con mas seguidores en Twitter, llevaba desaparecido desde el 15 de marzo. "El último tuit lo puse en la estación de Atocha el día que empezó el Estado de Alarma y la policía me ordenó que me fuese antes de cerrar todo. Desde entonces, no tengo donde encender el ordenador ni donde cargar la batería"