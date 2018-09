Joan Tardà avisa: ‘Si algún independentista estúpido’ plantea imponer la independencia ‘está equivocado’

"No hay solución al conflicto sin tener en cuenta al 50% de catalanes que no son independentistas y no hay solución sin tener en cuenta al 50% de catalanes que lo son", dice el portavoz de ERCLa ministra Meritxell Batet ve un "cambio relevante" en la posición del Govern y subraya la "agenda de normalidad" en las conversaciones Estado-CatalunyaPP y Ciudadanos se oponen a la vía del diálogo del Gobierno: "Es el único camino posible", les responde Batet