Jiménez Losantos en 2013: "Si el dinero venía del PP, lo donaremos a Cáritas"

En 2013, cuando "El País" publicó los conocidos como "Papeles de Bárcenas", el presidente del grupo Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, no quiso dejar pasar la oportunidad de aclarar que su grupo no había recibido dinero del Partido Popular. "No hemos recibido ni un euro de Bárcenas o del PP", afirmó desde los micrófonos del programa. Pero Losantos añadió, que en caso de que se demostrarse que alguien cogió cantidad alguna del extesorero del PP, "nosotros lo donaremos a los comedores de Cáritas".