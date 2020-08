En agosto de 2018 se anunció que 'The Big Bang Theory' terminaría con la temporada número 12. La cadena decidió tomar esa decisión cuando Jim Parsons les anunció que abandonaría la serie igualmente. 'The Big Bang Theory' sin Sheldon Cooper no tenía sentido, así que llegó la hora de decir adiós para siempre a los frikis de Pasadena.