Jesús no fue un carpintero

Los manuscritos originales de los evangelios canónicos fueron escritos en griego. La palabra griega que hace mención al oficio de Jesucristo en los pasajes de los evangelios de Marcos y Mateo es: TEKTON. Si no existiera ninguna duda sobre la correcta traducción de esta palabra griega al idioma de nuestras biblias, estas escasas menciones sobre el oficio de Jesucristo serían suficientes para cerrar el tema. Sin embargo, no es así, la palabra griega TEKTON no se refiere exclusivamente a un carpintero. TEKTON era el apelativo que se daba a alguien