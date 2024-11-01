Jesucristo (siempre) es mas importante

Hace unos 7 dias fue portada, diria que en casi todo el mundo, que los israelies habian destruido una estatua de Jesucristo en Debel.

Indignacion!!! Herejia!!!!

Hace 2 dias era noticia, nuevamente, que cascos azules italanos habian restituido la estatua de Jesucristo.

Hace 2 dias, en el mismo pueblo, Debel, bulldozers israelies destrozaban una instalacion solar que suministraba energia al pueblo asi como a la estacion de agua.

Lo unico que he encontrado ha sido esto (un reel verificado de una agencia de noticias turca) www.instagram.com/reel/DXkMadNDiwo/

Me imagino a los directores de informativos meditando sobre que informar "¿Religion a genocidio?"