Por qué Jesucristo resucitó al tercer día si sólo habían pasado dos días

Leyendo el interesante libro Un año en la antigua Roma, escrito por Néstor F. Marqués, me he enterado de algo que es obvio y que ha estado delante de mis narices durante toda mi vida pero que me había pasado desapercibido. Es un detalle que tiene que ver con la Semana Santa, fiesta que ya empieza asomar en el horizonte. Como habrán escuchado miles de veces, se dice que Jesús resucitó al tercer día, lo que no es cierto según nuestras costumbres y parámetros, pero sí es cierto si habláramos como en la Roma clásica.