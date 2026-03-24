edición general
8 meneos
6 clics

Jefe de ONU condena ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó los recientes ataques por parte de colonos israelíes contra palestinos y sus propiedades en los territorios ocupados de Cisjordania. El jefe de la ONU reiteró que "los asentamientos israelíes y la infraestructura relacionada carecen de validez legal y constituyen una flagrante violación del derecho internacional, incluyendo de las resoluciones de la ONU aplicables", y pidió una urgente desescalada de la situación en los territorios ocupados de Cisjordania y el fin de los ataques.

| etiquetas: onu , cisjordania
7 1 0 K 103 actualidad
2 comentarios
7 1 0 K 103 actualidad
#2 Bravok1 *
Lo habrá hecho para confirmar que la ONU y lo que diga no sirve absolutamente para nada, en ningún caso, nunca jamás.
1 K 14
#1 Lusco2
Mañana puede hacer la condena enérgica y pasado una repulsa y mayor condena
0 K 7

menéame