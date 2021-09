"El jefe no me dejaba ir al baño, me pedía agresivamente que orinara en una botella de agua en el puesto de trabajo"

"El jefe no me dejaba ir al baño, me pedía agresivamente que orinara en una botella de agua", relata uno en su denuncia escrita. "Me había lesionado en el trabajo y me habían prohibido coger la baja laboral bajo la amenaza de despedirme y mandarme a casa. Hubo varios testigos de mi accidente. No les gustó que estuviera de baja y decidieron despedirme", explica otro. "Fuimos testigos de los insultos racistas de un jefe de equipo a compañeros africanos y árabes".