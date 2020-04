El jefe del Estado Mayor de EEUU dice que no hay pruebas que indiquen que el virus fuera diseñado en un laboratorio

Las evidencias hacen ver que el coronavirus se originó de manera natural" y no en un laboratorio, como varias teorías han apuntado en los últimos meses, ha explicado el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EEUU,el general Mark Milley.Esta aclaración llega después de que el periódico estadounidense The Washington Post publicara en una columna de opinión que el Departamento de Estado de EEUU advirtió en 2018 de que un laboratorio chino encargado de estudiar el coronavirus en murciélagos no contaba con las medidas de seguridad