El jefe de BioNTech prevé que hará falta una nueva vacuna a mediados de 2022: "La evolución del virus no ha hecho más que empezar"

El director del laboratorio BionTech, desarrollador de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer, ha asegurado que las dosis adicionales con la misma formulación del medicamento no serán suficientes a largo plazo. Según ha afirmado Ugur Sahin a Financial Times, será necesaria una nueva formulación de la vacuna a mediados de 2022 para proteger de las nuevas mutaciones del SARS-CoV-2. Las dosis adicionales que se están empezando a administrar en muchos países no han cambiado la formulación de la vacuna original. Se trata, en el caso de Pfizer por ej