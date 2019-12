Javier Valverde: «No es que ahora la adolescencia llegue antes, es la sociedad de consumo la que la anticipa»

Cambios de humor, introversión, adicción a las pantallas… Cuando la adolescencia llega a una casa se nota. El advenimiento de esta etapa suele pillar a los padres a contrapié. Su hija o hijo está cambiando e intentar remontarse a sus años mozos para tratar de comprender a sus vástagos no vale. Los adolescentes de ahora no tienen nada que ver con los de hace unas décadas. La coyuntura es completamente distinta y no valen las mismas recetas.