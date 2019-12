Javier Pradera, el disco duro de la Transición

Durante algo más de una década, me dijo en una ocasión un veterano periodista, fueron muchos los que no sabían qué pensaban sobre un asunto hasta que no leían el editorial de Javier Pradera en El País. Los editoriales de Pradera, publicados desde la fundación del periódico, a mediados de los setenta, hasta mediados de los ochenta, eran taxativos, oraculares y llevaban la marca de su prosa alambicada, aunque fueran obras colectivas. Como dice Jordi Gracia en la biografía de Pradera que acaba de publicar, mezclaban “el análisis político con la