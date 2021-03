Javier Clemente a De la Morena tras su retirada: “Si no continúa es porque no le oye ni el tato”

En los micrófonos de Radio MARCA, el entrenador asegura que "si no continúa es porque no le oye ni el tato". "Dice que se retira porque el programa acaba muy tarde, pero si José Ramón de la Morena no continúa es porque no le oye ni el tato. Es un sinvergüenza, que me cortó el micrófono de manera cobarde”, señaló el técnico vasco, acusándole de censura. "Es un periodismo obsoleto, periodismo del miedo de los deportistas a que un tío con una audiencia X te ponga a parir. Por miedo van y le atienden", zanjó Clemente.