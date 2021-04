Javier Álvarez subasta los derechos de su canción La Edad del Porvenir para sufragar la producción de su undécimo disco

Javier Álvarez no inicia su carrera haciendo covers en Instagram. Qué va. Lo hace en el metro de Madrid con una versión de Nanci Griffith, It’s a hard life wherever you go. Eran los inicios de los años 90. Compone La Edad del Porvenir, una especie de himno generacional de la época. Cantautor, censurado y ensalzado en un viaje de ida y vuelta del underground al mainstream. Javier Álvares podría ser un referente para los nuevos autores del bedroom pop, si le conocieran, claro. Pero para eso estamos. Los años y los discos pasan volando.