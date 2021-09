Javi Martín, expresentador y actor: “Sufrí un trastorno mental y casi me quito la vida

El actor Javi Martín fue una de las cabezas visibles en la manifestación contra el suicidio en Madrid “Pedí cita para la sanidad pública para que me trataran y me dieron cita para los tres meses, sé que hay gente que llega a tardar hasta 6 u 8 meses… yo no podía esperar ni un minuto más, me tenía que ver alguien. Tuve que costearme un psicólogo y un psiquiatra privados. ¿Cuánta gente se habrá quitado la vida por no haber podido acceder al sistema de salud pública?”, destacaba el actor.