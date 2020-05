Jason Alexander explica que 'George Costanza' está basado en Larry David [ENG]  

No tenía ni idea en ese momento que era un alter ego de Larry David. Nunca se me hubiera ocurrido. Durante los primeros 5 o 6 episodios actué con Woody Allen como referencia. En los primeros 8 episodios habían escrito un escenario y le dije a Larry David: "por favor ayúdame, antes que nada esto no le pasaría nunca a nadie, y aunque le ocurriera nadie reaccionaría de esa forma". Y Larry me miró y me dijo "¿de que estás hablando? esto me pasó a mí y así es exactamente como reaccioné". Ahí es donde me di cuenta que Larry era George Costanza.