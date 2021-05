La japonesa Naomi Osaka se retira de Roland Garros tras su polémica por negarse a hablar con la prensa

Es la numero dos del tenis femenino pero la japonesa Naomi Osaka (23 años) abandona Roland Garros. El motivo: no quiere comparecer ante los medios de comunicación tal y como le han pedido desde el torneo francés. La ganadora de cuatro Grand Slams, anunció hace unos días que no hará ruedas de prensa tras los partidos por "salud mental", pero su decisión no ha gustado a los responsables del mundo del tenis.