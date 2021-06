Japón y Finlandia unen fuerzas para liderar el 6G

Empresas de Japón y Finlandia trabajan juntas con el objetivo de desarrollar la conectividad 6G en una carrera en la que todos miran hacia China. Todavía no se ha asentado el 5G y son pocos los que disfrutan de esta conectividad a pesar de que un número creciente de móviles incluyen la posibilidad de conectarse, pero la tecnología no frena su avance en ningún momento y ya no solo se está hablando del 6G, además se trabaja con una fuerte inversión por parte de algunas empresas.