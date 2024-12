James Brown - James Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine» (también conocida como «Sex Machine»)  

Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine» (también conocida como «Sex Machine») es una canción de funk grabada por James Brown en el año 1970 y lanzada por King Records como un sencillo dividido en 2 partes. "Sex Machine" fue una de las primeras canciones que Brown grabó con su nueva banda, The J.B.'s. En comparación con sus grabaciones de 1960 como "Papa's Got A Brand New Bag" y "I Got You (I Feel Good)", se caracteriza por una disminución del uso de los instrumentos...