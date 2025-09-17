La izquierda hip hop, con Marx de hacker

Todavía hay gente que no entiende –twitteaba en 2014 Juan Carlos Monedero, líder de Podemos– que hoy en una revolución, Lenin escucharía hip hop , el Che estaría en los medios y Marx sería un hacker”. La portavoz parlamentaria Irene Montero decía en 2016 que “Podemos debe ser una fábrica de amor para hacer frente al poder restaurador de las élites”. Love is in the air . Un pequeño detalle: Podemos nació en 2014 en Lavapiés, un barrio gentrificado del centro de Madrid que fue elegido en 2018 por la revista Time Out como el barrio más cool del mundo

Diario El Pais 24-9-2018: “Lavapiés se hace con el título de barrio más cool del mundo” (www.elpais.com).