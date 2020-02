Carlos Iturgaiz (Santurce, Vizcaya, 1965) no se podía imaginar el domingo que, cuando Pablo Casado le llamó justo cuando estaba a punto de salir de casa para ir a misa, le ofrecería ser el candidato de la primera coalición entre PP y Cs a unas elecciones. "Me pilló en el sofá. Me contó que se había destituido del cargo a Alfonso Alonso y me pidió ser su sustituto. Le dije inmediatamente que sí. Que para mí era un honor".