Italia obligará por ley a vacunar a los menores

El Consejo de Ministros de Italia aprobó un decreto ley que impone la vacunación obligatoria para los menores y sanciones para los padres que no cumplan con esta responsabilidad.La medida prevé la vacunación para los menores de edad comprendida entre los 0 y 6 años y,en el caso de que no lo estén, sus padres no podrán inscribirlos en las guarderías o jardines de infancia. Para los casos de niños de edad superior a los 6 años y sin vacunar la ley prevé igualmente multas para sus progenitores y tutores que pueden variar desde los 500 a los 7.500€