Israel no paga, Pfizer suspende vacunas, medios Jerusalem Post, bloqueadas 700.000 dosis

El laboratorio Pfizer suspendió la entrega de 700.000 dosis de la vacuna anti Covid a Israel, que debía realizarse esta noche, acusando al gobierno israelí de no haber pagado 2,5 millones de dosis ya proporcionadas, escribió el Jerusalem Post. Dirigentes de Pfizer citados por el diario dijeron temer que el gobierno de transición no efectúe los debidos pagos, y agregaron que la compañía no tiene intención de dejar que se aprovechen de ella. Las mismas fuentes agregaron no comprender cómo todo esto puede ocurrir en un país organizado