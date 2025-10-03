·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
¿Por qué Israel no se integra en los Estados Unidos de América?
Porque entonces sólo tendría tres congresistas y dos senadores.
17
meneos
342 clics
enviado
____
6 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#2
: «#0 Israel tiene casi 10 millones de habitantes, así que más o menos anda en población como Nueva Jersey, con lo que le corresponderían unos 12 representantes. Ya sé que es ponerse pedante, pero la precisión puede mejorar la coña.»
themarquesito
2025-10-03 08:05:40
#1
: «Chiste contado por un judío hace años.»
Feindesland
2025-10-03 08:03:27
#3
: «Es más correcto decir "porque entonces sólo controlarían un Estado"»
harverto
2025-10-03 08:08:39
#5
: «Lo suyo es apostar por la solución de los dos estados»
Leon_Bocanegra
2025-10-03 08:23:14
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
themarquesito
*
#0
Israel tiene casi 10 millones de habitantes, así que más o menos anda en población como Nueva Jersey, con lo que le corresponderían unos 12 representantes.
Ya sé que es ponerse pedante, pero la precisión puede mejorar la coña.
2
K
54
#6
Feindesland
#2
No sé cómo va el asunto.
Gracias
0
K
19
#1
Feindesland
Chiste contado por un judío hace años.
2
K
42
#3
harverto
Es más correcto decir "porque entonces sólo controlarían un Estado"
2
K
29
#4
Noeschachi
#3
Siempre nos quedará Londres
0
K
11
#5
Leon_Bocanegra
Lo suyo es apostar por la solución de los dos estados
2
K
28
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente