Isabel Díaz Ayuso: "Se me está criticando porque todo el mundo sabe que voy a ganar las elecciones"

Isabel Díaz Ayuso no entiende por qué es tan criticada en campaña electoral: "Dicen que de todos los candidatos soy la que no tiene gestión y soy la única candidata que lleva muchos años en política regional. A Pepu Hernández, que viene de entrenar en baloncesto, nadie le dice nada". La candidata a la Comunidad de Madrid del PP asegura que el resto de partidos propone cosas que no se pueden hacer y "nadie les dice nada", por lo que denuncia que "el trato no es justo"