La irrefrenable 'batasunización' de Vox

Podrá decir misa Olona, el abad del Valle de los Caídos o Jiménez Losantos y toda su troupe mediática ahora empeñada en salvar al soldado Abascal, pero en el momento en el que la violencia se adueñó de nuestras calles, Vox no estuvo con los ciudadanos que la sufrían, no estuvo con los comerciantes afectados por el vandalismo, no estuvo con los policías agredidos y apedreados, sino con los agresores, con los violentos.