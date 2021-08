Irak: Podrido desde la cima [Ing]

El acuerdo del 26 de julio con Estados Unidos para que las fuerzas estadounidenses pusieran fin a las operaciones de combate en Irak dejó a muchos confundidos sobre lo que realmente significaba. El acuerdo no significa una reducción de las 2.500 fuerzas estadounidenses que aún se encuentran en Irak. Este personal permanecerá para brindar servicios de capacitación y asesoramiento. No está claro exactamente qué se pretende lograr con este acuerdo. Horas después el comandante iraní del Quds realizó una visita a Iraq pero no obtuvo comentarios.