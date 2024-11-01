Ir y volver

Cojo el autobús a las 7:11. Como siempre al pasar por la zona de influencia del Acelerador, el reloj vuelve a andar al revés y el amanecer se transforma en anochecer de un modo muy rápido. En 10 minutos hemos vuelto a las 7:11 del dia anterior o posterior, nunca esta nada claro, incluso te puede llevar a meses o años atrás o adelante. Llego al trabajo. Mi cubículo esta ocupado por un yo mismo anterior o posterior a mi. Por el mono de trabajo muy nuevo parece ser anterior a mi. No me atrevo a acercarme a el. Para evitar nuevas paradojas, o minimizarlas más bien, cojo una bici eléctrica y circunvalo la zona del Ciclotrón a bastante distancia cuando vuelvo a casa. Abro la puerta de la casa y se oye música suave y huele deliciosamente a café. Mi corazón se quiere salir del pecho. Una voz cantarina viene del cuarto de baño. Es mi mujer, muerta hace un tiempo incalculable. Bendigo a los dioses cuánticos por este dia que me regalan.