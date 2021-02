Investigado un vecino de Alhama de Murcia por pedir "guillotina para el rey Felipe"

La Policía Local actúa de oficio, tras ver el comentario en la red social Facebook: el denunciado es un hombre de 40 años que se enfrenta a una pena de hasta dos años de cárcel. La Policía Local procedió a identificar a la persona que había escrito el texto y abrió diligencias, las cuales fueron remitidas a la Guardia Civil. El Juzgado será el que determinará si hay caso y ha de ser llamado a declarar el investigado, el cual no ha sido arrestado en ningún momento. Dado que nadie ha denunciado, no hay acusación particular en el proceso.