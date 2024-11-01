Investigaciones demuestran que las imágenes medievales pueden crear experiencias inmersivas que van más allá de la vista (ENG)

...El medallón cuatro del Harley Roll, un pergamino inglés de los siglos XII-XIII que representa la vida de San Guthlac, muestra el viaje en barco de San Guthlac a Crowland. Mediante olas curvas y velas ondeantes, la escena evoca la experiencia sensorial del viaje. Brooks integra la neurociencia con el marco del "entorno sonoro" para argumentar que la cultura visual medieval involucraba a los espectadores de maneras multisensoriales.