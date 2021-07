En las televisiones nacionales, ni un minuto. En los diarios deportivos de la capital, cuatro líneas mal contadas. ‘El Chiringuito’ de Pedrerol no ha tocado el tema. Florentino tiene poder y genera miedo. Así y todo, no pasará nada. Tormenta en un vaso de agua. Ni dimitirá ni le moverán la silla, entre otras cosas porque no tiene oposición.