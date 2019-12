Interrumpibilidad: ¿por qué lo que ayer costaba más de 300 millones de euros ahora cuesta 4?

La interrumpibilidad consiste grosso modo en lo siguiente: si hay mucha demanda porque todos enchufamos el aire acondicionado a la vez y resulta que en ese momento no hay generación suficiente porque no sopla el viento, no brilla el sol, las nucleares se encuentran en parada por recarga y no hay gas que quemar en las centrales de ciclo combinado... pues entonces el operador del sistema eléctrico nacional -Red Eléctrica de España- manda parar máquinas a las "interrumpibles", que son grandes fábricas que consumen mucha energía.