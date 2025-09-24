edición general
23 meneos
40 clics
Interrumpen el discurso de Mazón en la gala de la ONCE con gritos de "Mazón dimisión" y "Mazón a prisión"

Interrumpen el discurso de Mazón en la gala de la ONCE con gritos de "Mazón dimisión" y "Mazón a prisión"  

Han interrumpido a gritos el discurso del president de la Generalitat, Carlos Mazón, al grito de "Mazón a prisión, Mazón dimisión". En este momento también se han escuchado abucheos en la sala.

| etiquetas: mazón , dimisión , a prisión , gala , once
20 3 0 K 298 actualidad
1 comentarios
20 3 0 K 298 actualidad
Mark_ #1 Mark_
Ni un sólo día en paz hasta que los muertos tengan la suya cuando se haga justicia.
2 K 38

menéame