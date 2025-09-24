·
23
meneos
40
clics
Interrumpen el discurso de Mazón en la gala de la ONCE con gritos de "Mazón dimisión" y "Mazón a prisión"
Han interrumpido a gritos el discurso del president de la Generalitat, Carlos Mazón, al grito de "Mazón a prisión, Mazón dimisión". En este momento también se han escuchado abucheos en la sala.
etiquetas
:
mazón
,
dimisión
,
a prisión
,
gala
,
once

#1
Mark_
Ni un sólo día en paz hasta que los muertos tengan la suya cuando se haga justicia.
2
K
38
