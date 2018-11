Internet será nuestra perdición

Nora Ephron alguna vez escribió un ensayo brillante sobre cómo ella y muchas otras personas pasaron de estar enamoradas del correo electrónico, cuando sentían la emoción de descubrir una nueva y veloz manera de mantenerse en contacto, a odiar el infierno de no poder desactivarlo. He llegado a tal punto que todo el internet me hace sentir así. Al inicio era un sueño dorado de conocimiento expandido y conexión mejorada. Ahora se ha convertido en una pesadilla de sesgos manipulados y odio expandido como una metastasis.