Interinos de mierda

Llevamos así años. Te enteras a las dos de la tarde de tu destino. Al día siguiente te presentas a las nueve de la mañana en tu centro de trabajo, que puede estar a cientos de kilómetros, con toda la documentación requerida y te toca sobrevivir un par de meses hasta cobrar la primera nómina. Me pregunto si Marzá cobra dos meses después, o Ximo Puig, u Oltra. Me pregunto si yo puedo comenzar a trabajar dos meses después, o entregar notas dos meses después, o reunirme con los padres dos meses después. Me pregunto si nos toman por gilipollas.