Inteligencia artificial, guerra cognitiva y el algoritmo humano

Los combatientes son tanto Estados como movimientos políticos, corporativos, ideologías y en ocasiones, a nivel de individuos. Quien piense que esta guerra no es tal, pues sus fuerzas operan en medios virtuales y por lo tanto no puede generar una consecuencia seria, tan sólo debe observar la crisis política con causales económicas por la que atraviesan países anteriormente serios, en donde las masas han elegido populistas y demagogos que, en un mundo formal, no serían más que curiosos personajes del celuloide