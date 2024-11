La inteligencia artificial generativa sintetiza, no copia

OpenAI, y por representación, la inteligencia artificial generativa en su conjunto, obtiene el triunfo en el primer asalto de la batalla judicial planteada por Raw Story Media Inc. y Alternet Media Inc. con respecto al uso de sus datos en el entrenamiento de algoritmos. ¿Lo fundamental? Que la IA generativa sintetiza, no copia. Funciona como nuestros cerebros: vemos, escuchamos y leemos cosas, pero nuestra memoria no lleva a cabo un proceso de copia, sino un proceso de síntesis, y el recuerdo plasmado no constituye una copia.