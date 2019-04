Inteligencia artificial, creatividad y miedo

La inteligencia artificial provoca miedos infundados mientras no se plantean otras cuestiones. Por ejemplo, cuando me pregunto si la música que compone una IA ha sido un acto creativo, debería ser capaz de responder primero si la música que compone un humano lo es. Si pienso que una IA sólo reconoce patrones, extrae “leyes” de su experiencia y las recombina y que eso no es crear, debería ser capaz de explicar si mi proceso creativo de entrenamiento de mi red neuronal de mi encéfalo y mi desempeño no puede explicarse de una manera similar.